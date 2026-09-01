Nowa metoda w badaniach przesiewowych jelita grubego. Wyniki zaskakują
Kolonoskopia z użyciem wody wykrywa więcej zmian przednowotworowych niż tradycyjna metoda. Retrospektywna analiza z tajwańskiego ośrodka referencyjnego pokazała, że zastosowanie techniki wymiany wodnej podnosi skuteczność diagnostyczną w badaniach przesiewowych raka jelita grubegomotvik
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Komentarze (16)
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Tak że badajcie się Mirki!
https://www.youtube.com/watch?v=ANIy0MNVyMk
zwykła, przyjemna lewatywka i po sprawie.
* - ruski przedmiot do świecenia w dupie ani nie świeci, ani nie mieści się w dupie.