CZY CI OBROŃCY ZWIERZĄT TO PRZYPADKIEM BURDY W RATUSZU NIE ROBILI?

Bo ostatnio nie chcieli z nikim gadać tylko krzyczeli i wyzwiskami do okoła rzucali na władze miasta, władze parku i na miejscowych.

A NAJLEPSZE JEST TO ŻE NIKT Z NICH NIE JEST MIEJSCOWY.