Podpalili auto obrońców zwierząt po proteście w Tatrach.
Zakopiańscy funkcjonariusze zatrzymali dwie osoby w związku z podpaleniem samochodu obrońców zwierząt. Mężczyźni rzekomo użyli benzyny w ramach odwetu za manifestację przeciwko eksploatacji koni na trasie do Morskiego Oka. Górale przyznali się do podpalenia.siekieromotyka
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Komentarze (40)
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Górale sa znienawidzeni przez najbliższe otoczenie.
https://tvn24.pl/wroclaw/sledztwo-cbsp-i-prokuratury-w-sprawie-dioz-chodzi-o-zbiorki-i-odbieranie-zwierzat-st8248913
Bo ostatnio nie chcieli z nikim gadać tylko krzyczeli i wyzwiskami do okoła rzucali na władze miasta, władze parku i na miejscowych.
A NAJLEPSZE JEST TO ŻE NIKT Z NICH NIE JEST MIEJSCOWY.