Soup Kitchen Lady, Matka Teresa z Canberry

Nie nazywajcie jej Marką Teresą, bo M.T. czyli Anjezë Gonxha Bojaxhiu wcale taka miłosierna nie była, jak choćby nawet dekadę temu pisano. Wiele tysięcy ludzi cierpiało niepisane katusze przez jej chore wizje. Przy okazji dorobiła się niemałej fortuny i prywatnie żyła jak cesarzowa.