Polka przez 40 lat karmiła potrzebujących w. W Canberze stanął jej pomnik
Soup Kitchen Lady, Matka Teresa z Canberry lub po prostu Stasia pod takimi określeniami znana była Stanisława Dąbrowski w Australii. Polka w 1964 roku przeprowadziła się do Canberry, gdzie przez dekady pomagała potrzebującym, rozdajac im darmową zupę, chleb i napoje.Histmag
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Komentarze (5)
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Nie nazywajcie jej Marką Teresą, bo M.T. czyli Anjezë Gonxha Bojaxhiu wcale taka miłosierna nie była, jak choćby nawet dekadę temu pisano. Wiele tysięcy ludzi cierpiało niepisane katusze przez jej chore wizje. Przy okazji dorobiła się niemałej fortuny i prywatnie żyła jak cesarzowa.
@JoBackManhorse:
No jak z każdym "niepotrzebnie" odkrytym problemem - trzeba coś z tym zrobić. Nawet jeśli miałaby to być jedynie przemowa podczas mszy niedzielnej, to godzina wpizdu.