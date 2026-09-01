Wykopujecie cos co moj syn oglada na okraglo na youtube - szukajac inspiracji do budowania. Brick Technology to ścisła czołówka, jeśli chodzi o mądre wykorzystanie klocków.Ten sam tworca robi tez filmy z budowa coraz mocniejszych katapult, pokonywaniem coraz wiekszej petli, pokonywaniem coraz dalszych krawedzi, dokladaniem ciezaru do lekkiego mostku, budowy maszyn wspinających itd.