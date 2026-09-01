Samochód LEGO kontra próg zwalniający
Czy samochód LEGO przetrwa coraz większe progi zwalniające? Różne pojazdy LEGO są testowane pod kątem pokonywania coraz większych i trudniejszych progów zwalniających.starnak
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Czy samochód LEGO przetrwa coraz większe progi zwalniające? Różne pojazdy LEGO są testowane pod kątem pokonywania coraz większych i trudniejszych progów zwalniających.starnak
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Komentarze (11)
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@KingaM: Ja tu widzę niezły b----l - resorowanie za pomocą gięcia kloców???
Są inne kanały klockowe, których twórcy nie robią takich tanich sztuczek.
@KingaM: a ja za pół godziny musze wyjść, no ale nie k---a! musiał ktoś wrzucić kontent, który teraz musze obejrzeć!
To będzie 200 zł i 10 punktów ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Wszędzie to gender by pchali, jak tu taka piękna tradycja wielopokoleniowa
ps. Już widze te mysli kobiet: niby dorosły a klockami sie bawi ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@scorcher: twórca tego filmiku sam pewnie synowi kupił te klocki, no ale stało się to co zawsze się dzieje, gdy ojciec kupi jakąś zabawkę synowi: