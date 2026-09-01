Stolica rowerowa GDAŃSK i problemy szarych ludzi. Trzeba rowerem podjechać pod szpital i wtedy wezwać karetkę co niektórzy radzili ( ⌐ ͡ ■ ͜ ʖ ͡ ■ )

Ewentualnie komunikacja miejska jak nogi słabe :-)



a na poważnie, 15 minut do Sobieszewa to średnia 80 km/h więc nie ma co się bawić, trzeba zrobić stosowną drogę przez miasto a nie płaku-płaku



Pokaż spoiler