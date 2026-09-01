Nawet 45 minut oczekiwania na karetkę w granicach Gdańska. Mieszkańcy...
Wyspy Sobieszewskiej wyszli na ulice. Mieszkańcy gdańskiej Wyspy Sobieszewskiej mówią dość i wychodzą na ulice. Choć żyją w granicach dużej metropolii, na karetkę pogotowia muszą czekać nawet 45 minut - to trzykrotnie dłużej, niż przewiduje prawo.Tired_
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Komentarze (36)
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@PrezydentUSA: to trzeba nigdy nie być na pomorzu, aby powiedzieć że Sobieszewo to Gdańsk ale spoko
To mnie właśnie dziwi, że w Polsce wzywa się LPR do zdarzeń na terenach miejskich. Nie ma załogi karetki ale za to jest znacznie droższy LPR.
Ewentualnie komunikacja miejska jak nogi słabe :-)
a na poważnie, 15 minut do Sobieszewa to średnia 80 km/h więc nie ma co się bawić, trzeba zrobić stosowną drogę przez miasto a nie płaku-płaku
czasem wysyłają helikopter, ale to jak już ktoś umiera widowiskowo
kiedyś jeszcze OSP z jakiejś wiochy tam jeździło
@Project_Yi: Ja jestem z powiatowego podobno Polska B a niektórzy mówią nawet, że i C. Miałem okazję kilka razy w życiu przekonać o tym ile jedzie karetka i kiedyś to było 20-30 minut jakieś a teraz zazwyczaj jest tak do 15 minut?