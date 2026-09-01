Indie ujawniają proceder fałszowania dat ważności. Wśród produktów PepsiCo
Indyjskie służby rozbiły firmę, która usuwała oryginalne daty ważności i informacje żywieniowe z produktów m.in. PepsiCo, Nestlé, Coca-Coli i Unilevera, a następnie naklejała fałszywe etykiety. Z magazynu pod Mumbajem zabezpieczono towary warte niemal 80 tys. dolarów.Balija
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Komentarze (19)
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@Krafti: no karwasz, coś czułem, że te snickersy jakieś dziwne ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Gorzkidrzewiej: w latach 90. – z kropką po liczbie, nawet jeśli wyrażenie występuje w środku zdania:
• Moda z lat 90. wraca do łask.
• Urodził się w latach 90. i dorastał w Warszawie.
@zpue: tyś tyś