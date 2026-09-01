W latach 90’ daty ważności na napojach były ,,wycinane,, na etykietce napoju. Pamiętam, że naszym wiejskim sklepiku często etykietki w tych właśnie miejscach były uszkodzone, żeby nie było widać kiedy oranżada się przeterminowała. Zdjęcie poglądowe, ta etykietka jest chyba ciut starsza niż to co opisuję, ale tak samo to wyglądało. Raj dla Januszy.