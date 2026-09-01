Policjantka skuwa gościa który dzwonił po policję
Typ dzwoni po psy, bo miał na swoim basenie gościa z pistoletem. Policjatnak widzi go jako pierwszego i go skuwa, po czym jadą na komisariat. Tam się dowiaduje że jednak nieporozumienie, i jadą ponownie w to samo miejsce. Policjatnka do samego końca stosuje niepodważalne argumenty w stylu "bo tak".Harmonijka_w_Gsus911
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Komentarze (50)
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Ciekawostka: jak po akcji dowiedziała się, że ma problemy, to dostała takiego szału, że musieli ją hospitalizować.
Generalnie w stanach nie sięgajcie do kieszeni, jak gadacie z policją, bo to usprawiedliwia ich właściwie do wszystkiego.
Chociaż tu widać, że stara lezba po prostu od początku chciała się na kimś wyżyć. Pewnie jej
Nagi Ukrainiec zaatakował policjantów pod komisariatem. Nie potrafili go ująć