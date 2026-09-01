Typ dzwoni po psy, bo miał na swoim basenie gościa z pistoletem. Policjatnak widzi go jako pierwszego i go skuwa, po czym jadą na komisariat. Tam się dowiaduje że jednak nieporozumienie, i jadą ponownie w to samo miejsce. Policjatnka do samego końca stosuje niepodważalne argumenty w stylu "bo tak".