"15-latek za kierownicą Maybacha za 1,6 mln zł. Auto rozbite na S11"
"W nocy z soboty na niedzielę na trasie S11 (kierunek Poznań), kierujący samochodem marki Mercedes-Maybach nie zachował należytej ostrożności, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery linowe oddzielające pasy jezdni."paramedix
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Komentarze (24)
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@paramedix: No ale to dalej jest brzydki samochód... To znaczy mi się nie podoba.
Nie ważne ile masz kasy, ale nawet jak kilkaset mln to i tak by cię zabolał brak 1.6 mln...
@kwanty: Może lekarze z SOR kupują bo im młodość przypomina
@Nestetoth: ale d--a zapiecze bo AC ani OC nie zadziała ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@mvmxks: OC zadziała - zawsze zadziała... najwyżej będzie regres ;-) No ale z AC to będą nici...
typ pod biurkiem nie raz był przyłapany jak leżało tam 25-30 pudełek po najnowszych ipadach, iphonach itp.
@eSUBA94: nie. 170 km od Poznania.