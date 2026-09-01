okolice poznania? wcale by mnie to nie zdziwiło jakby ten (....nie napiszę bo dostanę bana na wykop......) pseudo artysta DJ kupił maybacha swojemu synkowi czy kokuś z rodziny, typ jest obrzydliwy na temat pieniędzy i drogich prezentów, paraliżuje go psychicznie jak ktoś coś ma droższego i pierwszy szybciej niż on to ma

typ pod biurkiem nie raz był przyłapany jak leżało tam 25-30 pudełek po najnowszych ipadach, iphonach itp.