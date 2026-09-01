Gratuluję wykonania i projektu, dobra nisza którą możesz rozwijać na więcej zasosowań.



Ja nie chcę spamować i podczepiać się pod znalezisko, ale 2 lata temu, jeszcze przed fazą na AI zrobiłem podobny ale bardziej ogólny serwis, który zbiera wszystkie ogłoszenia z wybranej gminy i wysyła je jako podsumowanie. Możesz wybrać do czego się subskrybujesz, przetargi, nabory i praca to jedna z kategorii. Jest dostępny do użytku darmowego + płatne plany, ale nie Pokaż całość