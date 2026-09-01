Zbudowałem robota, który czyta BIP-y i PDF-y gmin, żeby handlowcy nie musieli
Gminy i domy kultury ogłaszają nabory wystawców na jarmarki gdzie popadnie - strona urzędu, BIP, zeskanowany PDF, posty w grupach na fejsie. Jak przegapisz termin, stoisko przepada na rok. Ogarnąłem robota, który codziennie sprawdza 34 tysiące stron i branżowe grupy, a AI wyciąga z tego konkrety.36873
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Komentarze (23)
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1. Jakich technologii użyłeś do zbudowania całego systemu? Jaki stack, baza danych, hosting itp.?
2. Jakiego AI używasz do wyciągania informacji z tych stron, PDF-ów i postów? Korzystasz z API jakiegoś modelu czy masz własne rozwiązanie?
3. Jak rozwiązujesz skany PDF-ów i obrazy – OCR, jakiś konkretny model?
4. Jak robot radzi sobie z 34 tys. stron – sprawdzasz każdą codziennie, czy masz jakiś
@ppp7ppp:
1. Strona stoi na node.js bazę buduję przez własne skrypty skanujące oraz n8n, mam 2 serwery VPS na mikr.us (chyba najtańsza opcja) Rozdzielałem ostatnio radar od strony, by radar potrafi się zawiesić, teraz oddzielnie stoi strona a oddzielnie skaner, nie jestem profesjonalistom :)
2. Głównie Claude i
Ja nie chcę spamować i podczepiać się pod znalezisko, ale 2 lata temu, jeszcze przed fazą na AI zrobiłem podobny ale bardziej ogólny serwis, który zbiera wszystkie ogłoszenia z wybranej gminy i wysyła je jako podsumowanie. Możesz wybrać do czego się subskrybujesz, przetargi, nabory i praca to jedna z kategorii. Jest dostępny do użytku darmowego + płatne plany, ale nie
a tak serio, to pewnie była akurat moda na round corners i pastelowe kolorki, jak szkolili model :D