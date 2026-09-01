Nie udostępnili danych, przypuszczam dlatego, że otrzymali okup od MyDr. Z resztą te dane są na wagę złota, pieniądze mogli otrzymać także od służb, naszych lub obcych, być może jeszcze z jakimś dodatkowym bonusem, za nierozprowadzanie, być może w grę nawet wchodziła pewna "nietykalność" prawna, czy nawet ochrona.



Dla wielu osób, to mogło oznaczyć, nawet być albo nie być w polityce.