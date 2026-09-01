Dane MyDr jednak nie wyciekną, ale hakerzy zapowiadają coś większego
Dane z MyDr nie wyciekną, a hakerzy chwalą reakcję firmy. Zapowiadają jednak "coś znacznie większego". Twierdzą, że nie są przestępcami, a ich celem jest poprawa cyberbezpieczeństwa w Polsce. Tłumaczenie w komentarzu.dron-z-nieba
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Komentarze (32)
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Noooo nietypowe w dzisiejszych czasach przeżartych przez komercje.
https://zaufanatrzeciastrona.pl/post/hakerzy-twierdza-ze-ukradli-dane-ponad-18-milionow-polek-i-polakow-z-firmy-mydr/
@LudzieToDebile: Dlaczego miałoby być inaczej? Państwo z kartonu by było jakby ich nie ścigało.
Oskarżono nas
Coś mi się wydaje, że ktoś bardzo stara się ratować swoją du.ę.
Dla wielu osób, to mogło oznaczyć, nawet być albo nie być w polityce.
Podobnie świadomych użytkowników.
Był przecież case morele gdzie wyciekły im wszystkie dane klientów, powiedzieli że załatali wyciek, a okazało się że nie.
W sumie no tak, mają takich klientów mało ogarniętych i to że im spadnie 5-10% przychodów to nic.
@jabollus: Nikt nie spodziewał się Hiszpańskiej Inkwizycji!