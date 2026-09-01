Matka szła z córką. Nadjechał 22-letni Gruzin. Są zarzuty po tragedii
Sprawcą śmiertelnego wypadku jest 22 letni Gruzin bez prawa jazdy i pod wpływem narkotyków.marek-pikador
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Sprawcą śmiertelnego wypadku jest 22 letni Gruzin bez prawa jazdy i pod wpływem narkotyków.marek-pikador
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https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/02/27/visa-liberalisation-georgia/
Czyli cud będzie jak dostanie 3 lata...