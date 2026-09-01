Ślad węglowy na talerzu w szkole - wchodzi dieta dobra dla planety
Od 1 września szkolne stołówki mają ograniczać mięso, a jednym z powodów są zmiany klimatyczne.zweryfikujkonto
- #
- #
- #
- #
- #
- 157
- Odpowiedz
Od 1 września szkolne stołówki mają ograniczać mięso, a jednym z powodów są zmiany klimatyczne.zweryfikujkonto
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (157)
najlepsze
@homer0278: Taa, badania naukowe. Jak trzeba podpisać umowę z Mercosur to ślad węglowy żywności z Ameryki Płd. już się nie liczy. Tak samo jak Zielony Ład zakazuje autobusów na CNG i każe wprowadzać elektryki, które są drozsze w zakupie i utrzymaniu i taniej jest zamknąć linie. To jest właśnie ideologia jeśli wybiórczo się podchodzi do tematu i zawsze za
@krol_europy: To dla dobra dzieci pamiętajmy
Komentarz usunięty przez moderatora
Komentarz usunięty przez moderatora