Płacisz tyle samo, masz MNIEJ. UOKiK wziął się za Danone, Nestlé i Unilever
Kupujesz ulubioną czekoladę, płacisz tyle samo przy kasie, a w domu okazuje się, że tabliczka niespodziewanie schudła. Zjawisko shrinkflacji, czyli cichego odchudzania gramatury bez zmiany ceny na półce, wreszcie trafia pod lupę regulatora. Prezes UOKiK wszczął postępowania wyjaśniające wobec rynkowFXMAG
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Komentarze (10)
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Nie tylko w przypadku czekolady takie przekręty zachodziły i zachodzić będą.
Konsumenci widać lubią płacić nieco więcej za ten sam produkt, a w zamian za to dostawać go trochę mniej.
I tak chyba najbardziej zagmatwana jest tutaj Nutella, gdzie standardowe opakowania są w takich rozmiarach, że samodzielne liczenie ceny za 100g nie
#duplikat
https://wykop.pl/link/8006009/uokik-wzial-pod-lupe-zywnosciowych-gigantow-za-zmniejszanie-porcji
UOKiK wziął pod lupę żywnościowych gigantów za zmniejszanie porcji