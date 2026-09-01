Dlatego ja kupuję przede wszystkim patrząc na cenę jednostkową. Też w napojach potrafią robić w ciula klienta. Promocje dwupaków, wielosztuk, a okazuje się, że cena za litr jest i tak większa, niż na 2l butelkę poza promocją. Jeśli coś ma pominiętą cenę jednostkową, na przykład przez zmianę jednostki z kg na szt. to albo przeliczam, albo od razu odrzucam, albo rezygnuję z zakupu tej kategorii produktu, bo widzę, że jest zasadzka na Pokaż całość