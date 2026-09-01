Gdyby nie koledzy z PiS ktorzy pomagali Piesiewiczowi to o tym cwaniaku nikt by nawet nie słyszał.



W 2026 r. jego pensja wzrosła do 58,5 tys. zł brutto miesięcznie, a od sierpnia – wskutek kolejnej podwyżki – wynosi około 61 809 zł brutto miesięcznie.



Żona Piesiewicza pracowała w księgarni za najnizsza krajową a w 2023 po przeniesieniu do PKO przez pół roku zarobiła ponad 1 mln pln.