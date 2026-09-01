"Sprzedani" polscy sportowcy. Oto co podpisał Piesiewicz
Giełda kryptowalut, która wkrótce potem upadła, dostała prawo do wykorzystywania twarzy, głosu i zdjęć olimpijczyków. A gdyby któryś z zawodników zażądał za to pieniędzy, zapłacić miał komitet. PKOl miał założyć konto na giełdzie, rozdawać jej tokeny i brać połowę wpływów z ich sprzedaży Polakom.WirtualnaPolska
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Komentarze (42)
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W 2026 r. jego pensja wzrosła do 58,5 tys. zł brutto miesięcznie, a od sierpnia – wskutek kolejnej podwyżki – wynosi około 61 809 zł brutto miesięcznie.
Żona Piesiewicza pracowała w księgarni za najnizsza krajową a w 2023 po przeniesieniu do PKO przez pół roku zarobiła ponad 1 mln pln.
- Jak pan idzie do bankomatu, to pan pamięta, ile pan wypłaca? - dziwi się Piesiewicz.
- Gdybym wypłacił 10 tysięcy, tobym pamiętał.
- No, widzi pan, a ja nie pamiętam
Przekazali swoje prawa szerzej niż sami posiadali.
A że obaj cwaniaczki to umowa nie poszła do normalnego due diligence. Tylko miała być podkładką do szafy.
Przypomnę, że Kral to cwaniaczek
a tymczasem każdy starszy i młodszy polski sportowiec to pisowiec, zaobserwujcie ich profile testowo np. młodych olimpijczyków i mają wylajkowane wszystkie posty o nawrockim itp.
https://polskieradio24.pl/artykul/3415502,pobyt-dzialaczy-na-olimpiadzie-nitras-z-informacjami-od-zwiazkow-sportowych
więc wcale mi ich nie żal że zonda mogła by ich twarze i głosy to reklamy scamu wykrozystywać,