A do autobusu wsiadam tak.
Motocyklista cudem uniknął śmierci w Kolumbii po tym, jak zignorował znak stopu i uderzył z pełną prędkością w autobus. Nagranie z kamer monitoringu z miasta Buga, położonego na zachodzie kraju, pokazuje mężczyznę pędzącego z dużą prędkością przez skrzyżowanie i uderzającego w autobus.ukuQ
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Komentarze (26)
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Ale patrząc na amatorów hulajnóg, rowerów elektrycznych, motorowerów, itp. to widzę, że im to ewidentnie nie robi różnicy bo ich życie nie ma dla nich samych żadnej wartości.
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