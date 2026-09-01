Niedługo to konsument będzie musiał wcielić się w śledczego, zanim coś kupi. Ostatnio kupiłem puszkę coca-coli i po wypiciu jednego łyka coś mi nie grało. Okazało się, że kupiłem colę zero, w jakiejś nowej odsłonie puszki, która do złudzenia przypominała starą, poczciwą colę z normalnym cukrem. Na każdym kroku próbują nas zdezorientować :)