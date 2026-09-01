UOKiK wziął pod lupę żywnościowych gigantów za zmniejszanie porcji
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowania wobec Danone, Mondelez, Nestlé i Unilever w sprawie zmniejszania gramatury produktów przy zachowaniu tej samej ceny. Chodzi między innymi o czekoladę, która zeszła ze 100 do 90 gramów, choć jej cena się nie zmieniła.real_scoria
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Komentarze (83)
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Nie mówię już o objętości małpek - też są nie 100 ml a 90 ml
( ͡° ͜ʖ ͡°)
@jokerkroker: Tylko jak masz dowody, inaczej to niesławienie i jeszcze bekniesz :P
@first: może dlatego, że ludziom to smakuje? Nikt nie w-------a tego codziennie po kilogramy.
EDIT: najlepiej zagłosuj portfelem¯\(ツ)/¯
@chlopiec_kucyk: ( ͡~ ͜ʖ ͡°)
@xUnf: Ale nie jesteśmy małpami, a ludźmi i jesteśmy w stanie z częścią sobie pułapek i problemów poradzić.
@FOTEL: Nie, tak nie działa wolny rynek. Wolny rynek działa tak że konkurujesz ceną i jakością. Dzisiejszy rynek działa tak że zakładasz fabrykę czekolady a korporacja dzwoni do odpowiedniego ministra i za miesiąc nie spełniasz jednej z 2137 norm którą akurat oni wyjątkowo spełniają.
A na koniec płacą 0.75% CIT a ty 9-20%