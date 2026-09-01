Horror we wrocławskim szpitalu. Pielęgniarz dusił pacjenta poduszką
Pielęgniarz jednego z wrocławskich szpitali próbował udusić pacjenta poduszką. Jak ustaliła "Gazeta Wrocławska", w ten sposób chciał go "ukarać". Piotr P. usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i został tymczasowo aresztowany. Szpital rozwiązał z nim umowę.Emerald84
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Komentarze (23)
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Obawiam sie, ze ten argument moze nie przekonac sądu...
@Odbolik: A mógł go nieumyślnie dusić samochodem. Każdy sędzia by klepnął niewykrycie sprawcy.