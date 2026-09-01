Wrzesień i ZŁOTÓWCZKA więcej za litr
Koniec wakacji nie oznacza jedynie powrotu dzieci do szkoły. W tym roku to także moment, w którym zakończona została pomoc dla kierowców w postaci pakietu CPN (Ceny Paliw Niżej), który gwarantował niższe ceny paliw w Polsce. Już o północy ceny wzrosły o około 1 zł za litr paliwa. Eksperci zapowiadajFXMAG
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Komentarze (92)
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@pisk: Vat nie wzrósł o 15% tylko o 15 punktów procentowych.
W tym roku Ukraińcy nałożyli sankcje na ruskie rafinerie (ruskie z eksportera gotowych paliw stali się importerami), podobnie Iran zrobił z cieśniną Ormuz. Bezpośrednio przekłada to się na mniejszą podaż ON i benzyny na rynkach światowych.
Serio dziwi cię to, że paliwo teraz paliwo kosztuje więcej niż przed tymi zawieruchami? No i skąd ten pomysł, że cena paliwa zależy tylko
Tragedia, trzeba kupić elektryka za 220 000 to będzie taniej ( ͡° ͜ʖ ͡°)
#pdk