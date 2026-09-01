Koniec wakacji nie oznacza jedynie powrotu dzieci do szkoły. W tym roku to także moment, w którym zakończona została pomoc dla kierowców w postaci pakietu CPN (Ceny Paliw Niżej), który gwarantował niższe ceny paliw w Polsce. Już o północy ceny wzrosły o około 1 zł za litr paliwa. Eksperci zapowiadaj