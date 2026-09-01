Tragedia na autostradzie A1. Nie żyje pięć osób, trasa zablokowana
Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że kierowca ciężarowego pojazdu wjechał w ekipę remontową pracującą na drodze.Grymas1000lecia
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Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że kierowca ciężarowego pojazdu wjechał w ekipę remontową pracującą na drodze.Grymas1000lecia
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Komentarze (61)
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@login_nick: Tak powinno być, ale nie zawsze tak jest. Szczególnie jak ekipa remontowa porusza się po drodze to często nie jest to tak dobrze oznakowane jak napisałeś.
przez niemcownie jak sie leci i jest remont autostrady to wyglada to tak:
- betonowe zapory ciagnace sie kilometrami
- ograczenie predkosci
- ograniczenie ilosci pasow
Jeszcze dodaj dość istotny fakt - kierowcy stosujący się do tych ograniczeń.
Jak to wygląda u nas? "Co to za z d--y ograniczenie, bez sensu, nie znajo się, ja wiem lypiej ile można tu jechać!".
Pracownik drogowy nie jest zawodem w których walczono o parytety.