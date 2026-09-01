Bardzo trudno jest kierować takim samochodem. W jednej ręce telefon, w drugiej butelka z alkoholem. Stopy w klapkach ślizgają się po pedałach, na podszybiu laptok z filmem a wy byście chcieli żeby jeszcze w lusterka i na drogę oraz znaki przed sobą patrzył, oraz jakiś sensowny odstęp od poprzedzającego zachował. Niewykonalne.