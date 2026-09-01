Epidemia cyclosporydiozy (gwałtowna biegunka) w 48 stanach USA
Największa epidemia choroby pasożytniczej przenoszonej drogą pokarmową, 17 tys. przypadków.Za źródlo uważa się sałatę giganta spożywczego Taylor Farms, który wydał 810 mln USD na lobbing odnośnie przepisów dot. bezpieczeństwa żywności oraz cięcia w finansowaniu fedefalnych programów monitorowania.bropek
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Komentarze (9)
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raj dla konfiarzy-parówkarzy
Korupcja polityków kupując ustawy.
@retall: i dla tego co chodził bez butów przez świat