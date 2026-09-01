Dodam tylko, że USA tracą masę kasy, bo nikt nie chce kupować np. ich zakażonej wołowiny, co chwilę są wycofywane z rynku nowe produkty. Jaka reakcja trumpa? Ano jeszcze większe cięcia i deregulacja, np. dopuszczanie zakazanych wcześniej pestycydów ze względu na udowodnione rakotwórcze działanie. Teraz jeszcze rolnicy będą mogli sami przetwarzać i sprzedawać żywność, bez żadnych kontroli sanitarnych, więc na pewno będzie jeszcze lepiej. W Kanadzie juz są produkty nabiałowe oznaczane wyraźnym Pokaż całość