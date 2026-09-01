Aż sześciu policjantów próbowało opanować agresywnego psa w Sopocie.
Pies rzucał się w nocy na przechodniów na ul. Bohaterów Monte Cassino, a przy okazji pogryzł też swoją właścicielkę. Kobieta trafiła do szpitala, zwierzę do schroniska, a człowiek, który wszystko nagrywał trafił na komendę, gdzie usłyszał zarzuty.epicentrum_chaosu
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Komentarze (74)
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Jeśli ktoś dotarł do lepszej jakości zdjęć psa bardzo proszę wrzucajcie, wg policji pies w typie owczarka niemieckiego, na niewyraźnym zdjęciu wygląda jak wilczak, chcę się upewnić czy to czasem nie nowa moda: hybryda
Oni są dobrzy żeby na komendzie taserem z---------ć jakiegoś kibola we trzech, a na ulicy fikać do starej babci co handluje pomidorami na przypale (no chyba że duże miasto to SM).
Kiedyś widziałem akcję gdzie we 2 nie potrafili jednego typa opanować - znaczy typa trzymał facet, babka zakuła jedną rączkę a drugiej nie mogła zbliżyć na tyle żeby założyć bransoletki
serio, gdzie my żyjemy
A tak by było nagranie na którym widać jak sobie nie radzą z psem.
A tu często się czyta że gaz wystarczy (widać nie), że czymś uderzyć (każdy miał gumowa parę), że kaganiec (a właścicielka pogryziona mimio to).
Na Bohaterów Monte Cassino w sezonie są tłumy. Niepotrzebnie szła z dużym psem w takie miejsce.
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@Danuel: (╯°□°）╯︵ ┻━┻
i dalej
zdecydujcie się