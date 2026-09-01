właścicielka tego psa chciała wejść z nim do klubu nocnego! ochrona ją cofnęła więc poszuła ich psem, w wyniku ataku tylko ona została pogryziona i dość mocno. Ludzie chcą do klubów wchodzić z takimi psami ;o



Jeśli ktoś dotarł do lepszej jakości zdjęć psa bardzo proszę wrzucajcie, wg policji pies w typie owczarka niemieckiego, na niewyraźnym zdjęciu wygląda jak wilczak, chcę się upewnić czy to czasem nie nowa moda: hybryda