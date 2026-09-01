Dlatego powtarzam, YouTube powinien być traktowany jako bilboard, trampolina do innej platformy. Dajesz informacje o odcinku bez elementów, za które zablokują. Zainteresowani idą w inny portal prosto z Youtube i tam oglądają, mogą wesprzeć na wiele innych opcji jak BuyCoffe, tipply, blik na telefon, paypal itd