YouTube dwukrotnie blokował ten filmik o zbrodniach Niemców./FILM/
To jest film edukacyjny zgodny z zasadami YouTube. Jednak dwa razy został zablokowany z ostrzeżeniem o likwidacji kansuper-polska
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To jest film edukacyjny zgodny z zasadami YouTube. Jednak dwa razy został zablokowany z ostrzeżeniem o likwidacji kansuper-polska
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Komentarze (30)
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@PanZuo: żaden inny portal nie ma podejścia do YT pod kątem monetyzacji, zasięgów, dostępności itp. Ich niekwestionowana pozycja lidera nie bierze się z nikąd.
jesteś na portalu, gdzie ludzie nieironicznie napiszą ci, że oni płacą za internet więc nie ma nic złego w blokowaniu reklam, a ty tu jajcarzu wyjeżdżasz z blikami i paypalami XD
@Pepperami: dokładnie
dla wypopka "za darmo" to jedyna uczciwa cena, w zasadzie twórca filmu powinien im dopłacać bo poświęcają swój czas na oglądanie jego twórczości
Ja czułem równie dużą wdzięczność jak ostatna ruska swołocz wyjeżdzala z Polski na początku lat dziewięćdziesiątych poprzedniego wieku.