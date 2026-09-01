Koszmar! Pacjent z zawałem odbił się od zamkniętych drzwi izby przyjęć w Lublinie Wzywali karetkę pod progi szpitala, by uratować człowieka. Czy lekarze za mało zarabiają. Ile afer już było? Ten zaw od miał być powołaniem jak ksiądz a i tak wszyszło jak zawsze.