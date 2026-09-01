ZAWAŁ SERCA POD ZAMKNIĘTYMI DRZWIAMI IZBY PRZYJĘĆ LUBLIN PATOLOGIA WŁADZ SZPITAL
Koszmar! Pacjent z zawałem odbił się od zamkniętych drzwi izby przyjęć w Lublinie Wzywali karetkę pod progi szpitala, by uratować człowieka. Czy lekarze za mało zarabiają. Ile afer już było? Ten zaw od miał być powołaniem jak ksiądz a i tak wszyszło jak zawsze.pawelkubalskilegio
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Komentarze (15)
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Fur deutschalnd
https://www.wprost.pl/amp/12425334/lublin-izba-przyjec-nie-reagowala-na-pacjenta-z-zawalem-dlaczego-drzwi-nie-otworzono.html