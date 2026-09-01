Nie jest ani za darmo ani bez limitów:

* utrzymywane z podatków, więc te środki można było przeznaczyć na inne kwestie. Nie mówię, że w innych by się nie zmarnowało, ale tylko wyborca Biedronia lub PiSu może uznać, że to "za darmo".

* są limity: jest to limit miękki ale wynikający wprost z maksymalnej mocy przerobowej data center. Mówiąc wprost: jeśli masz data center, które obsługuje 1 request na minutę "bez limitu", Pokaż całość