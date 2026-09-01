Korea Południowa daje darmowe AI bez limitów wszystkim obywatelom!
Korea Południowa rusza z programem AI for All. Obywatele dostaną darmowy, nielimitowany dostęp do krajowej AI, która pomoże m.in. w podatkach, szukaniu mieszkań i wizytach u lekarza. Inwestując ok. 7 miliardów w nową technologię, rząd chce zbudować niezależność od gigantów z USA i Chin.Tired_
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 61
- Odpowiedz
Komentarze (61)
najlepsze
@qusqui21: wszystko racja. Szkoda, że w przeciwieństwie do Koreańczyków naszemu krajowi nikt nie dał w prezencie takich marek i dlatego musimy robić te uszczelki :(
* utrzymywane z podatków, więc te środki można było przeznaczyć na inne kwestie. Nie mówię, że w innych by się nie zmarnowało, ale tylko wyborca Biedronia lub PiSu może uznać, że to "za darmo".
* są limity: jest to limit miękki ale wynikający wprost z maksymalnej mocy przerobowej data center. Mówiąc wprost: jeśli masz data center, które obsługuje 1 request na minutę "bez limitu",
Do tego nie oszukujmy się - kosztujący sumarycznie więcej niż gdyby sobie zainteresowani kupili usługi na konkurencyjnym rynku.
Więcej wad niż zalet.
Chociaż oczywiście dobrze się klika że "rząd daje".
Myślę, że w dzisiejszych czasach Stalin chętnie kupiłby każdemu obywatelowi towarzyszowi iPhone'a. Inwigilacja totalna.