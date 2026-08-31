Sadictic.pl został zamknięty dnia 1 września 2026 roku
Drodzy użytkownicy, Po prawie 19 latach przyszła pora na zasłużony odpoczynek. Utrzymanie tej strony zawsze było karkołomnym zadaniem finansowym ze względu na trudny charakter publikowanego materiału.Souvenirs
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 55
- Odpowiedz
Komentarze (55)
najlepsze
I zawsze coś się kończy i coś się zaczyna = wlip.
Widzieliśmy właściwie wszystko. Same najgorsze rzeczy. Mocne gore, wypadki, egzekucje, tortury.
Nie ma już nic, co by nas mogło zszokować jeszcze.
Ponadto stron tych się po prostu nie da utrzymywać finansowo. Żaden reklamowawca nie tknie kijem strony z takim contentem.
Po takich stronach płakać nie będę.