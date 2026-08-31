Strony "szokujące" miały swoje 5 minut w internecie. Właściwie to wiele, wiele lat.

Widzieliśmy właściwie wszystko. Same najgorsze rzeczy. Mocne gore, wypadki, egzekucje, tortury.

Nie ma już nic, co by nas mogło zszokować jeszcze.

Ponadto stron tych się po prostu nie da utrzymywać finansowo. Żaden reklamowawca nie tknie kijem strony z takim contentem.



Po takich stronach płakać nie będę. Pokaż całość