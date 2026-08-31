Się wykopki ze mną kłuciły i darły mordę na początku roku, że zaraz nam wyrosną rogi od tego mięsa z krajów Mercosur bo ta tam szaleje GMO, etc... A w ogóle to polscy rolnicy zbankrutują...



No a tu się okazało, że nie tylko mięso jest sprawdzane przy imporcie i zawracane jeżeli nie spełnia norm ale sama produkcja musi spełniać unijne normy!