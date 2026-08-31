UE zawiesi import mięsa z Brazylii
Wbrew temu co niektórzy mówili, produkty rolne spoza UE nadal muszą spełniać europejskie standardy i dopóki producenci z Brazylii nie zmienią swoich metod produkcji to import pozostanie wstrzymany.Kagernak
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Komentarze (42)
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No a tu się okazało, że nie tylko mięso jest sprawdzane przy imporcie i zawracane jeżeli nie spełnia norm ale sama produkcja musi spełniać unijne normy!
@ibilon: Nie, nie mieli racji - oni twierdzili, że to mięso wjedzie do EU, że nie będzie sprawdzane, etc... A się okazało że jednak sprawdzają i nie wpuszczają :-) To ja miałem rację :-) Zawsze mam
@spidero: Twoja stara.
Dla niej też mam robaka w zanadrzu.
Dodam, że eksport mięsa do UE to ok. 1-2% naszej konsumpcji i <1% produkcji Mercosur.
Jest super, świetnie! Czego krytykujesz! Onuco!
Kilka lat później:
Umowa zerwana, koniec współpracy. O wszystkich poszkodowanych należy zapomnieć.
Nie potrafisz czytac ze zrozumieniem?