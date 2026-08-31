A wystarczyło przyjąć przepisy na wzór niemieckich: za jazdę bez uprawnień sroga grzywna, możliwy areszt i przepadek auta. Za recydywę pierdel z miejsca, przepadek auta i grzywna taka, że można nadrobić w spodnie. Znam wielu, którzy stracili prawo jazdy (czasowo) w DE, ale nawet srogie patusy nie odważyły się potem jeździć. Każde kolejne zatrzymania to suma poprzednich wyroków i kolejny rok lub dwa. Serio mało kto jest aż tak głupi żeby to Pokaż całość