Ponad 207 tys. kierowców w Polsce nie powinno obecnie siadać za kierownicą.
Tyle osób figuruje w policyjnej ewidencji z co najmniej jednym aktywnym zakazem prowadzenia pojazdów. Jeszcze bardziej niepokojąca jest liczba samych zakazów - jest ich blisko 263 tys. A to dlatego, że niektórzy kierowcy mają ich po kilka, kilkanaście, a rekordzista aż... 17.blastocysta
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Komentarze (111)
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Z nagrodą 1000zł ;) + mapką adresami zamieszkania wszystkich 207 tysięcy pajaców bym można było przez appkę ich nagrać i dostać 50% z ich mandatu :). Ba może to być nawet 10K xD
Każdy klaska uszami na takie pomysły, już byli goście co wyłudzali odszkodowania.
@KarmazynowyAstrofizyk: Warto wspomnieć w tym miejscu, że według niektórych wykopków (bądźmy poważni drogowej patologii) mandaty w Polsce i tak są już za drogie bo przecież ktoś może być biedny i może jeździć gruzem za kilka lub kilkanaście tysięcy xD
Nie ma czegoś takiego jak drugi, trzeci czy kolejny zakaz prowadzenia pojazdów. Prawo przewiduje, że jak nie stosujesz się do pierwszego to idziesz siedzieć, więc niech sądy wypierd*lają z tą swoją samowolką.
@mahestro: To nie jest kwestia absolutnie żadnego szanowania czasu, czas właśnie często marnujesz poruszając się autem na przykład po Warszawie, Krakowie, Wrocławiu stojąc w korkach i szukając parkingu nawet jadąc po zakupy w powiatowym więcej czasu ludzie często marnują na odpalenie
@zenoniusz: To jest najczęściej powtarzany wyraz na wykopie. ( ͡º ͜ʖ͡º)