W Turcji w 2026 nastąpiła bardzo dobra zmiana przepisów odnośnie niebezpiecznych ras psów. Przetrzymywanie albo posiadanie takiego psa jest zabronione i zagrożone grzywną o równowartości ok. 5000 PLN pies jest odbierany i oddawany do schroniska gdzie żyje na koszt dotychczasowego właściciela.

Jeżeli taki pies natomiast kogoś zaatakuje to właściciel zależnie od szkody może dostać:

niewielka szkoda lub rana: do 4 miesięcy więzienia lub grzywna

uszkodzenie kości lub uszkodzenie lub utrata organu/ów: 2 Pokaż całość