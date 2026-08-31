Kobieta dostaje ataku szału po tym jak służby odbierają jej psa zabronionej rasy
Rzecz dzieje się w Turcji gdzie posiadanie psów ras niebezpiecznych (lub psów w typie rasy) zostało zdelegalizowane. Służby miejskie podjęły interwencje po tym jak kobieta w Istambule prowadziła nielegalne schronisko dla psów niebezpiecznych ras. Na filmie odwożony jest jej ulubieniec "Książe" XDdebil999
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Komentarze (62)
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Jeżeli taki pies natomiast kogoś zaatakuje to właściciel zależnie od szkody może dostać:
niewielka szkoda lub rana: do 4 miesięcy więzienia lub grzywna
uszkodzenie kości lub uszkodzenie lub utrata organu/ów: 2