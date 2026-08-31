Agresywny pies zaatakował na Monciaku. Interweniowało sześciu policjantów
Aż sześciu policjantów próbowało opanować agresywnego psa, który rzucał się w nocy na przechodniów na ul. Bohaterów Monte Cassino, a przy okazji pogryzł też swoją właścicielkę. Kobieta trafiła do szpitala, zwierzę do schroniska, a człowiek, który wszystko nagrywał...odyn88
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Komentarze (58)
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został postrzelony przez psa ¯\(ツ)/¯
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Oprócz tego ludzie...
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