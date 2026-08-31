"Aż sześciu policjantów próbowało opanować agresywnego psa, który rzucał się w nocy na przechodniów na ul. Bohaterów Monte Cassino, a przy okazji pogryzł też swoją właścicielkę. Kobieta trafiła do szpitala, zwierzę do schroniska, a człowiek, który wszystko nagrywał..."



Oprócz tego ludzie...