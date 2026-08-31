Pamiętajcie, że nie dla dopłat jesteśmy w UE!



Jakoś zawsze na pierwszy plan wychodzą te nieszczęsne dopłaty, a jest to zaledwie 35 mld zł rocznie na plus przez ostatnie 22 lata i z każdym rokiem ta kwota się zmniejsza. To mniej niż 1000 zł rocznie na obywatela. Korzyść płynąca z UE to BRAK CEŁ I SWOBODA PRZEPŁYWU KAPITAŁU (i ludzi). To jedyne co się liczy. To te swobody budują bogactwo i generują Pokaż całość