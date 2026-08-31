Rekordowa składka Polski do UE. W 2027 r. do Brukseli popłynie 47,6 mld zł
Polska ma w 2027 r. wpłacić do budżetu Unii Europejskiej rekordowe 47,6 mld zł. To o ponad 6 mld zł więcej, niż zaplanowano na 2026 r.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (68)
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https://wyborcza.pl/7,75398,8424622,z-kazdego-przekazanego-nam-euro-niemcy-odzyskuja-85-eurocentow.html
https://wykop.pl/link/829021/pamietacie-jeszcze-strone-o-kotach-za-blisko-600-tys-dzis-wielkie-otwarcie
Pamiętacie jeszcze stronę o kotach za blisko 600 tyś? Dziś wielkie otwarcie!
@KurnikoweKuriozum: Kosmiczne? Licząc średnią na te 22 lata to wychodzi 32 miliardy złotych rocznie. Na samo 800 plus wydajemy dwa razy tyle.
Trzeba doliczyć do kosztów, że wyssali nam całe pokolenie po otwarciu granic, teraz żeby zapchać tę dziurę mamy zrobione u siebie multikulti.
"Rekordowa składka nie oznacza, że Polska stała się płatnikiem
netto do unijnego budżetu. Z przedstawionych danych wynika, że od 1 maja 2004 r. łączne polskie wpłaty do budżetu UE wyniosły około 105,14 mld euro. W tym samym czasie Polska otrzymała z Unii transfery w wysokości około 282,75 mld euro. Po uwzględnieniu wpłat i zwrotów dodatni bilans Polski od momentu akcesji wynosi około 176,5
@Dobromierz: Nic nie oddaliśmy tylko współdzielimy, i mamy z tego wiele, wiele korzyści.
Jakoś zawsze na pierwszy plan wychodzą te nieszczęsne dopłaty, a jest to zaledwie 35 mld zł rocznie na plus przez ostatnie 22 lata i z każdym rokiem ta kwota się zmniejsza. To mniej niż 1000 zł rocznie na obywatela. Korzyść płynąca z UE to BRAK CEŁ I SWOBODA PRZEPŁYWU KAPITAŁU (i ludzi). To jedyne co się liczy. To te swobody budują bogactwo i generują
Albo te pieniądze pójdą na cement do budowy dróg, a połowa cementowni na terenie Polski towłasność niemiecka. Albo zwyczajnie pieniądze wrócą do Niemiec jako marża wszechobecnych niemieckich sieci handlowych.
Tak działa wymiana handlowa, a pieniądz jest walutą wymiany handlowej. Za tymi pieniędzmi idą towary i usługi, które już tak nie wracają.