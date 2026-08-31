nielegalne nagrywanie

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po pierwsze 19k to jak naplucie w twarz przy zdradzie, własnego mieszkania kuźwa nie mozna nagrywac i obcwj osoby, bo zdrada malzenstwo defacto rozwiazuje ten nasz zapis o utrwalaniu w sytuacjach intymnych to tez ladny bubel jakich mało. jak mial to inaczej zrobic, poprosić żonę i jej kochanka o podpisanie zgody na RODO przed wejściem do sypialni? absolutny bubel prawny, który karze ofiarę za to, że nakryła sprawcę. człowiek płaci