Nagrał zdradę żony robotem sprzątającym. Wygrał rozwód, ale idzie do więzienia
Pozorny sukces zmienił się w koszmar. Mężczyzna nagrał zdradę żony kamerą w robocie sprzątającym i wygrał w sądzie 19tyś. dolarów zadośćuczynienia. Żona odpowiedziała pozwem o naruszenie prywatności - sąd przyznał jej rację i skazał męża na grzywnę oraz 5 miesięcy więzienia za nielegalne nagrywanie.Tired_
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Komentarze (50)
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Komentarz usunięty przez autora
po pierwsze 19k to jak naplucie w twarz przy zdradzie, własnego mieszkania kuźwa nie mozna nagrywac i obcwj osoby, bo zdrada malzenstwo defacto rozwiazuje ten nasz zapis o utrwalaniu w sytuacjach intymnych to tez ladny bubel jakich mało. jak mial to inaczej zrobic, poprosić żonę i jej kochanka o podpisanie zgody na RODO przed wejściem do sypialni? absolutny bubel prawny, który karze ofiarę za to, że nakryła sprawcę. człowiek płaci
@KingaM: U nas nie daliby nic...
@KingaM: Ale dokładnie na tym polega rozprawa w sądzie, myślisz że dlaczego są lepsi i gorsi adwokaci?
NIE
Mąż dostał jedną karę --5 miesięcy więzienia Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAMIANY na grzywnę 150 000 TWD
To wyrok pierwszej instancji wydany przez Sąd Rejonowy w Taoyuan (nieprawomocny)
Mąż po apelacji (jak zostanie skazany) może wpłacić pieniądze i nie pójdzie do więzienia ( tajwańskie prawa do wykupienia się z kary pozbawienia wolność / zwykle 1000 TWD za 1 dzień)
Warto podać źródła, bo wszędzie piszą, że dostał odsiadkę i karę
„Na mocy Artykułu 41 Kodeksu Karnego Tajwanu, w przypadku popełnienia przestępstwa zagrożonego karą maksymalną do 5 lat pozbawienia wolności,
@KingaM:
Ale czytaj ze zrozumieniem. Podałem wyraźnie, że monitoring ochronny mienia podlega innym
Tak to jest jak faceciki myśLOM, że maJOM takie same prawa jak najlepsza cześć rodzaju ludzkiego.
Dla tych co tak nadal myślą polecam pewien stary polski dowcip.
Żona