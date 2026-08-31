Ten temat mógłby zostać łatwo rozwiązany gdyby wprowadzono prawo na mocy którego osoby poruszające się na pojazdach bez tablic a nie zatrzymujące się do kontroli można było taranować. Patologia wie, że policja ma tu nieco związane ręce więc szuka w ten sposób poklasku.



Nie zmienia to jednak faktu, że nawet przy obecnych możliwościach policja mogłaby działać dużo skuteczniej jak byłaby ogarnięta bo w ten sposób po drogach publicznych jeżdżą troglodyci, nie są Pokaż całość