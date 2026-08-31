Grupa młodocianych bandytów terroryzuje miasta na motocyklach spalinowych
Jeżdżą w ruchu ulicznym bez tablic rejestracyjnych, na jednym kole i wrzucają nagrania z pościgów policyjnych na IG. Bezczelność i poczucie bezkarności poza skalą. Z drugiej strony, nieudolność policji też przebija skalę.dansup
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 74
- Odpowiedz
Komentarze (74)
najlepsze
tyle że 20 lat temu starych gówniarzy na nic nie było stać, to szli na miasto sie nayebać i zacząć bójkę z randomową osobą
Gdyby Polska miała mentalność prawną choćby naszych zachodnich sąsiadów, to po trzecim wezwaniu do zatrzymania radiowóz stałby się po prostu środkiem do zatrzymania idiotów. U nas natomiast policjant musi się zastanawiać, czy skuteczne działanie nie
Dronami nagrywać dowody, śledzić gdzie się zatrzymują, a wtedy najpierw zabezpieczyć zatrzymany pojazd, a dopiero po tym takich piechurów zgarniać.
https://x.com/bandyci_drogowi/status/2093413334867423365
Nie zmienia to jednak faktu, że nawet przy obecnych możliwościach policja mogłaby działać dużo skuteczniej jak byłaby ogarnięta bo w ten sposób po drogach publicznych jeżdżą troglodyci, nie są
Za chwalenie się takimi wyczynami powiny być kary x5, także punkty karne, to może by spokorniało grono idiotów-influencerów