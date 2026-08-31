"Spływają pierwsze zapytania". Polacy chcą pieniędzy za wyciek danych
W sierpniu 2026 r. z platformy medycznej MyDr wyciekły wrażliwe dane nawet 19 mln Polaków. W ręce cyberprzestępców trafistarnak
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W sierpniu 2026 r. z platformy medycznej MyDr wyciekły wrażliwe dane nawet 19 mln Polaków. W ręce cyberprzestępców trafistarnak
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Komentarze (43)
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Szury znowu były bezbłędne xD
@mariusz_z_blighttown: przecież artykuł mówi dokładnie odwrotnie.
Można nawet dochodzić z powodu "zdenerwowania" xD
@mariusz_z_blighttown: kiedy to nastąpiło? wrzucisz jakieś źródło bo nie mogę nic znaleźć
@mariusz_z_blighttown: kto
Ktoś mi
@sebastian-podjadlo: wręcz przeciwnie kolego, wręcz przeciwnie!
Dane można trzymać tylko tak długo, jak jest to niezbędne do osiągnięcia celu, dla którego je zebrano.
Okres ten należy ograniczyć do ścisłego minimum, a po tym czasie dane bezpiecznie usunąć lub zanonimizować.
epic
@blashot: Żaden ubezpieczyciel cię nie ubezpieczy wiedząc, że chorujesz na zaawansowaną chorobę.
ubezpieczalnie? To kopalnia wiedzy i możliwości dla ustalenia stawek. Niektóre choroby są dziedziczne, więc mamy od razu dane dla dzieci czy rodziców.
Idę prywatnie, to odbijam kartę kredytową, podaję imię i to wszystko, co powinno interesować panią w rejestracji. Tak to wygląda na wolnym rynku.
firmy już by chciały idzie pozew do sądu o błąd lekarski cyk cała dokumentacja do kosza "nie znam pana"