Polska nie zdążyła wdrożyć unijnego prawa do naprawy sprzętu
Unijna dyrektywa każe producentom zapewnić naprawę smartfonów, pralek czy lodówek w rozsądnym czasie i cenie, z częściami dostępnymi nawet przez 10 lat. Termin wdrożenia minął 31 lipca, ale Polska się spóźniła. Nowe przepisy trafią pod obrady rządu dopiero w trzecim kwartale.real_scoria
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Komentarze (39)
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@LukasVanEldzej:
No akurat wolałbym żeby rząd nie zajmował się takimi rzeczami jak woda w restauracji, czy papier toaletowy w kiblu.
Ten kraj to żart.
@KoniecTegoDobrego: nie jestem ekspertem, więc się wypowiem ( ͡° ͜ʖ ͡°) Czy to czasem nie działa tylko w sporze z jakimiś urzędami? Druga sprawa, to na papierze można wszystko, ale bujaj się w polskich sądach 5-10 lat, żeby naprawili jakiś sprzęt. Odechce Ci się go używać zanim proces się skończy ( ͡° ͜ʖ ͡°)
A jak trzeba d-----ć podatek, albo śledzić obywatela, albo raportować do US (ksef), dowalic opłatę ETS, to zawsze pierwsi, przed innymi krajami.