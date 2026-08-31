Ale za to system kaucyjny teraz mamy, więc co by nie było za dużo na raz to sprzęt AGD poczeka. Po nim może darmowa woda w restauracjach, choć rząd jeszcze musi nam ETS2 wdrożyć, więc spoko woda też poczeka. Co dla ludzi to ma priorytet ujemny, co przeciw ludziom ma najwyższy.