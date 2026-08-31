Błąd w Google Wiadomościach wysyła twoje SMS-y do obcych osób
W aplikacji Google Wiadomości pojawił się błąd, który podczas pisania nowej wiadomości podstawia treść z zupełnie innego czatu i wysyła ją bez zgody użytkownika. Zgłoszenia dotyczą telefonów Pixel i Samsung, niezależnie od RCS. Google potwierdziło problem, lecz nie podało terminu naprawy.real_scoria
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Komentarze (33)
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a przez brak internetu poprawki nie trafialy co 5 minut do klienta
to tez widac po grach, dzisiaj wychodzi jakas pre alpha z day one patchem 50gb, dawniej jak sprzedawales plyte z gra a klient nie mial internetu to fajnie zeby gra jednak dzialala
dlatego dzisiaj kiedy nad tym procesem panuje nie specjalista ale ksiegowy z excelem, a klientowi fixa mozna robic co 5 minut to
@bialy100k: no i o co ci chodzi? przecoiez napisal wprost ze "nie ma za co" xD