W takich czasach niestety żyjemy, że nikt już nie przykłada wagi do jakości czy w ogóle testowania softu. Jak zaczynałem 12 lat temu to każdy zespół miał dedykowanego testera lub kilku, powoli wchodziły też testy automatyczne ale każda zmiana i tak była dodatkowo testowana ręcznie. Z kolei od dobrych 5-6 lat w żadnym projekcie w którym brałem udział ja lub koledzy nie było dedykowanego testera, tylko jeden człowiek na kilka zespołów piszący Pokaż całość