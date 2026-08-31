Nowa rzeczniczka prasowa ZUS. 10 lat pracowała w Agorze
Anna Kalita z początkiem września zostanie rzeczniczką prasową Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.Poludnik20
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Anna Kalita z początkiem września zostanie rzeczniczką prasową Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.Poludnik20
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"Średnia emerytura wyniosłaby w Polsce 10k PLN, gdyby nie internetowa manosfera, mizoginia i zbyt mała ilość migrantów oraz 25% poparcia dla skrajnej prawicy. Zdradziłam i nie żałuję."
Rzecznikiem prasowym powinien zostać, jak w pewnej partii, piekarz. A może Misiewicz jest wolny? Wybitny rzecznik MON "piekielnie medialny" jak powiedział o nim Sakiewicz ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Kto by pomyślał, żeby do kontaktów z mediami dawać osobę pracującą w mediach.
Rzecznikiem powinien zostać szwagier lokalnego polityka. Najlepiej jakby skonczyl tylko zawodówkę i całe życie był majstrem na budowie
( ͡° ͜ʖ ͡°)
@ipkis123: No mniej wiécej tak to jest, w Polsce jest 38 milionów ludzi ale cakowicie przypadkiem pani jest z tak upolitycznionego organu.
https://wiadomosci.wp.pl/jak-jaroslaw-kaczynski-przejmowal-gazete-w-tle-spolka-srebrna-6398525187614849a