To rzeczywiście skandal, by rzecznikiem prasowym zrobić dziennikarę po politologii z 23 letnim stażem nominowaną do Grand Press i nagrody im. Teresy Torańskiej.

Rzecznikiem prasowym powinien zostać, jak w pewnej partii, piekarz. A może Misiewicz jest wolny? Wybitny rzecznik MON "piekielnie medialny" jak powiedział o nim Sakiewicz ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )