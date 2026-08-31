Kontrakty roczne na milion złotych dla lekarza. Sprawdziliśmy centralny rejestr
Kontrakty dla indywidualnych praktyk lekarskich opiewające na ponad 1 mln zł rocznie nie są rzadkością w centralnym rejestrze umów. Kolejne dane, w tym zbierane przez Sieć Obywatelską Watchdog, pozwalają przypuszczać, że lekarzy-milionerów jest więcej niż 600, o których mówił prezes NRL.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (5)
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Kiedy afera się zaczynała, Ministerstwo Zdrowia, AOTMiT, NIL i NFZ używały liczby 625.
Co to oznacza? Państwo nie ma zielonego pojęcia ile i komu płaci za pracę!
A ilu lekarzy zarabia "tylko" 900 tysięcy złotych? Ilu 800 tysięcy złotych? Jak niewielu jest poniżej 300 tysięcy?