Nie wiem, czy redaktor pamięta coś z matematyki, ale żeby zarabiać milion rocznie nie trzeba brać 100 tysięcy miesięcznie tylko trochę ponad 83 tys. I czesc lekarzy tyle zarabia, ale w 90% przypadków nie wynika to z wysokiej stawki godzinowej, tylko z tego, że tych godzin wyrabiają bardzo dużo. Czego zresztą rząd wcale zmieniać nie zamierza, a premier Tusk wręcz zachęca, żeby pracować po 320 godzin miesięcznie. A jeśli się pracuje na Pokaż całość