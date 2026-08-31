Wiecie jak wygląda zgłoszenie znalezionej luki do firmy produkującej soft?



O tak:



Szanowni państwo. Instalator państwa softu ma zahardkodowany login/hasło do bazy, którą "przychodniowi informatycy" wystawiają dupą na świat (bo w covidzie ma być wygodnie z teleporadą dla lekarza, a VPN to obszar nieznany). Bezpieczeństwo oparte na wysokim numerze portu, ale przeskanowanie polskich IP zajmuje raptem parę dni.



Odp.: Jak Pan śmiał testować nasz soft! Zgłaszamy do prokuratury.