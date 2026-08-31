Hakerzy od gigantycznego wycieku danych grożą: Szykujemy coś większego
Myślisz, że najgorsze już za nami? Nic bardziej mylnego. Hakerzy odpowiedzialni za wyciek danych z gabinetów lekarskich znów przerwali milczenie. W nowym komunikacie zapowiadają coś większego.Tired_
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Komentarze (56)
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mniej niż dane z afer podkarpackiej, kłodzkiej, FOZZ, Amber Gold itd.
Lub inaczej - dają bodziec do posprzątania.
O tak:
Szanowni państwo. Instalator państwa softu ma zahardkodowany login/hasło do bazy, którą "przychodniowi informatycy" wystawiają dupą na świat (bo w covidzie ma być wygodnie z teleporadą dla lekarza, a VPN to obszar nieznany). Bezpieczeństwo oparte na wysokim numerze portu, ale przeskanowanie polskich IP zajmuje raptem parę dni.
Odp.: Jak Pan śmiał testować nasz soft! Zgłaszamy do prokuratury.
@PiersiowkaPelnaZiol: NEWAG - XD "ruscy hakerzy" XD blokowali pociągi w serwisach konkurencji w oparciu o GPS, problemy mają "hakerzy" którzy to ujawnili XD
@bombel321 fakt oni tez z-----i