Szokujące! Pielęgniarz z wrocławskiego szpitala dusił pacjenta poduszką!
Prokuratura nadzoruje śledztwo przeciwko Piotrowi P. Jak ustaliła Gazeta Wrocławska, pielęgniarz, który do niedawna opiekował się pacjentami z Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka przy ul. Fieldorfa we Wrocławiu, usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa.mkorsov
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Komentarze (21)
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Pacjent bezczelnie zapytał o opróżnienie kaczki, bo była pełna a zgodnie z procedura ze względu na ciecia kosztów powinna być opróżniana co drugi dzien!
- "Zje zupę!"
- "Obróci się!"
- "Oddycha spokojnie!"