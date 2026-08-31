Rynek motoryzacyjny staje się bardzo wymagający. Nie chodzi tylko o konkurencję, ale także samo prowadzenie działalności, które robi się coraz bardziej kosztowne. Nic więc dziwnego, że firmy poszukują sposobów na ograniczenie kosztów. Tego zaczął szukać także właściciel Volvo, który zdecydował o zam