Grupowe zwolnienia w Volvo. Likwidują oddział w Szwecji
Rynek motoryzacyjny staje się bardzo wymagający. Nie chodzi tylko o konkurencję, ale także samo prowadzenie działalności, które robi się coraz bardziej kosztowne. Nic więc dziwnego, że firmy poszukują sposobów na ograniczenie kosztów. Tego zaczął szukać także właściciel Volvo, który zdecydował o zamFXMAG
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Komentarze (70)
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@ordynarny_cham: Jeszcze nie taki koniec, to dopiero prolog. Zaraz będą zwalniać Niemców z VW, Audi, Mercedesa.
Nie wiem jak z BMW dawno nie odświeżałem informacji was quietscht da im Gras.
Volvo zamyka oddział w Sztokholmie - główna siedziba jest w Goeteborgu. 450 osób zatrudnionych w Sztokholmie dostało propozycje przejścia do Goeteborga. A tu już hasełka jak to wielki chińczyk rozgrywa sierotę szweda ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Dziw się, że sprzedaż spada.
@mistejk: Zanim to w ogóle Chiny przejęły to Volvo już było pedaIskie, zaczęli się bawić w jakieś zbawianie planety, wykastrowali się z działu R, itp. Wszystko na własne życzenie, i tak cud że nie skończyli jak Jaguar
W odniesieniu do samego Volvo, za każdym razem o firmie produkującej samochody osobowe. Volvo jest marką chińską, której właścicielem jest chiński podmiot, który posiada wszystkie prawa do marki, wzorów i technologii. Cały zysk marki Volvo płynie do Chin. Szwedzi zachowali do pewnego stopnia prawo swobodnego projektowania dla swojego chińskiego właściciela.
Nie ma żadnych elementów korporacyjnych,
@wjtk123:
Masz rację, powinniśmy wprowadzić 100% cła. Znając faszystkę hitlerleyen i zapędy korporacyjnych CEO to ludzie za niedługo będą jeździć albo samochodami w cenie Maybacha albo na osłach a fabryki trzeba będzie