Wykryli gigantyczne nieprawidłowości. Wielka akcja skarbówki w Polsce
Krajowa Administracja Skarbowa przeprowadziła audyty dotyczące środków publicznych u 177 podmiotów. Były to m.in. ministerstwa, organizacje pozarządowe, urzędy i instytuty państwowe. Skutek? Wykryto olbrzymie nieprawidłowości. Do prokuratury trafiło aż 255 zawiadomień.KapitanTorpedal
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Komentarze (10)
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Uwielbiam ten eufemizm, ale wolę jednak w twarz: ''WYKRYTO OGROMNE ZŁODZIEJSTWO''.