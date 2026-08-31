W dobie AI cały system nauczania powinien być zredefiniowany, a obecny jest do wywalenia. W zasadzie to on był już do wywalenia 20 lat temu wraz z rozwojem internetu i jak ja chodziłem do szkoły. Ale obstawiam, że przez ten czas nic się nie zmieniło i za kolejne 20 lat też się nic nie zmieni..

Już dzisiaj dzieci od podstawówki korzystają z czatów AI, googla itd. Dostęp do informacji jest natychmiastowy i Pokaż całość