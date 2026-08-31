MIT alarmuje. AI potrafi zrobić niemal każde zadanie studenta
Raport komisji MIT ostrzega, że sztuczna inteligencja radzi sobie z niemal każdym zadaniem z programu studiów, od esejów po dowody matematyczne. Skutkiem jest mniej dyżurów, dyskusji i grup studyjnych, a uczelnie w USA i Unii Europejskiej muszą pilnie zmieniać swoje zasady.real_scoria
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Komentarze (27)
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Już dzisiaj dzieci od podstawówki korzystają z czatów AI, googla itd. Dostęp do informacji jest natychmiastowy i
Celem nauki szkolnej nie jest intelektualny wysiłek.
Zadania z którymi będzie miało problem to te, które są niezgodne z naturą wielkich modeli językowych. Ciągle integracja z innymi modalnościami niż tekst jest słaba. LLM mogą radzić sobie słabo z zadaniami muzycznymi, przestrzennymi, topologią matematyczną. Ale i tak z większością sobie poradzi.
Ale cokolwiek co wymaga tylko wiedzy i tekstu rozwiążą zawsze.