Przekręty na 120 MILIARDÓW, czyli fikcyjna powódź na Dolnym Śląsku
Przykładów niewłaściwego sposób wykorzystania lub przyznania pieniędzy publicznych, co chwile pojawiają się w doniesieniach medialnych. Ostatnio głośno było za sprawą kontrowersyjnego przyznania pomocy dla powodzian na Dolnym Śląsku. Okazuje się, że takich przypadków w polskich instytucjach publicznFXMAG
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Komentarze (21)
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Tusk zaskoczenia.
Cała pomoc dla powodzian wyniosła 8 mld pln. A nieprawidłowość wykryto na kwotę 106 mln pln. A nie miliardów :]