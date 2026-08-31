Większość aplikacji VPN w USA ma trackery. Te usługi miały chronić, a podglądają
Po przeanalizowaniu ponad 7000 mobilnych aplikacji VPN na całym świecie, Proton twierdzi, że 85% analizowanych sieci VPN w USA zawiera moduły śledzące wykorzystywane do analiz, reklam lub profilowania. Niektóre mogą również uzyskiwać dostęp do identyfikator urządzenia, modelu telefonu, typu sieci...jestemjakijestem1212
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 23
- Odpowiedz
Komentarze (23)
najlepsze
@pr1vpl: Płatne VPNy mają dodatkowo powiązanie z danymi personalnymi (z karty kredytowej).
Lub zrobić internetowe zakupy z innego "tańszego" regionu.
Szok i niedowierzanie