VPN to jedna kwestia. Ale inną są usługi typu CloudFlare, z których korzysta pewnie z 25% internetu. Niby ruch jest szyfrowany i bezpieczny, ale często to CF zarządza kluczami, więc de facto mają dostęp do wszystkich danych, które przez niego przechodzą. Dodajmy do tego, że podstawowy pakiet jest darmowy, a te płatne są śmiesznie tanie (jak na poziom usług). Można z tego wyciągnąć wniosek, że nie tylko VPN śledzą.