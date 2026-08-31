Sąd w Rybniku unieważnił kredyt. Bank przegrywa przez wady w umowie
Ta historia swój początek ma 18 lat temu. To wtedy mężczyzna zdecydował się na zaciągnięcie kredytu, którego umowę po latach postanowił podważyć. Sąd przyznał mu rację i unieważnił wadliwy dokument. Kredytobiorca zdecydował się na zaciągnięcie kredytu pod hiFXMAG
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Komentarze (18)
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Koś się pod tym dokumentem podpisał, i powinien wziąć odpowiedzialność cywilną za wady.
Inaczej, bank przerzuci to na innych klientów.
@Mirkolow: nawet pierwszego zdania nie przeczytałeś - kredyt zaciągnięty 18 lat temu, a proces wytoczył później