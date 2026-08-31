O takim POV edukatorzy z kolei mogą pomarzyć
"Wskakiwanie do jadącego pociągu z biegu POV"DzdzystyDzejson
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"Wskakiwanie do jadącego pociągu z biegu POV"DzdzystyDzejson
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Komentarze (22)
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U nich on zanikł, z powodu tego, że jak u nich się cokolwiek odpierdzieli glipiego - to się po prostu nie przeżywa, i staje się odpadem w rzece.
A jak się odpierdzieli, i się cudem uda - to się rozmnoży.
Nie ma tam niczego po środku, np się odpierdzieli coś lekkiego i będzie to nauczką. Albo żeby wyciągać wnioski z błędów
pośrodku, nieuku.
Za to taktyka 10/10, po co gonić pociąg jak można spowodować jego zatrzymanie i wsiąć z gitarrą jak lord.
wsiąść z gitarą
- A ty myślisz, że na czym on się poślizgnął?
( ͡° ͜ʖ ͡°)
@HardWax: od razu o nim właśnie pomyślałem, bo widziałem kiedyś tablicę pamiątkową na peronie we Wrocławiu i zapadło mi to w pamięć
Ale w sumie okazuje się że niepotrzebnie, bo pociąg stanął i sobie wsiadł.
Całe szczęście że czapeczki nie zgubił :)
spod tego pociągu, nieuku patentowany.