W Polsce wciąż brakuje niskoczynszowych mieszkań dla osób, których nie stać na kredyt hipoteczny. Ta sytuacja ma się poprawiać. Wszystko za sprawą pieniędzy ze Skarbu Państwa, które mają wesprzeć budowę takich lokali. Łącznie na mieszkalnictwo w 2027 roku w projekcie budżetu państwa zaplanowano niem