Miliardy z budżetu na mieszkaniówkę. 3,6 mld zł zasili Fundusz Dopłat
W Polsce wciąż brakuje niskoczynszowych mieszkań dla osób, których nie stać na kredyt hipoteczny. Ta sytuacja ma się poprawiać. Wszystko za sprawą pieniędzy ze Skarbu Państwa, które mają wesprzeć budowę takich lokali. Łącznie na mieszkalnictwo w 2027 roku w projekcie budżetu państwa zaplanowano niemFXMAG
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Komentarze (41)
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@masz_fajne_donice: Moim zdaniem nawet ta banda brunatnych imbecyli w końcu zatrybiła. Rząd od 20 lat co roku, nieprzerwanie i nieustannie - dzielniej dotuje, reguluje i mikrozarządza. Nawet skończony debil zrozumie, że jednak f-----m nie działa tak jak go politycy zachwalają w materiałach
Jesli nie stać mnie na wynajem za 2k to na pewno mam 126 na partycypację xD 130 tysięcy żeby mieć możliwość wynajmu xD
Kto by się tam przejmował jakąś Karyną która pracuje w spożywczaku. Chce socjalizmu - niech płaci...