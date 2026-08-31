Wielka grupa rowerzystów wjeżdża na czerwonym świetle, i jedzie po pasach.
Czerwone światło? Dla tej grupy rowerzystów przepisów najwyraźniej nie ma... Kierowca dostaje zielone światło, ale musi stać, bo peleton wjeżdża na czerwonym, ignorując klaksony i przepisy. Uwaga, troszkę niemiłe słowa na nagraniu.spere
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Komentarze (79)
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@haohao: Nie usprawiedliwiam ale to też kwestia skali. Samych dostawczaków jest o wiele więcej na ulicach niż motocyklów. Osobówek dosłownie dziesiątki razy więcej, więc nic dziwnego, że o wiele częściej widzi się takie sytuacji z nimi w roli głównej.
Podobnie było podczas Mas Krytycznych, ale to była zgłoszona akcja, asystowana przez policję i wolontariuszy wstrzymujących ruch. Wszystko na legalu. Choć niezwykle uciążliwe. Kiedyś z zegarkiem w ręku zmierzyłem czas przejazdu Masy przez plac Bankowy i to było chyba ponad 10 minut. A samo skrzyżowanie zamknięto kilka minut wcześniej.
Jak kierowca coś odwali i napiszesz, że debil/bandyta siedzi za kółkiem to inni kierowcy, albo się z tym zgodzą, albo będą siedzieć cicho, ale jak tylko coś napiszesz na pedalarzy to...
A INNI ROBIĄ JESZCZE GORZEJ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A CI Z SAMOCHODÓW TO MORDERCY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ZAMKNIJ
@LudzieToDebile:
To chyba nie wiesz o czym mowisz, oni są tak agresywni ze szok ( i "kolaże" i motocykliści ) i co im zrobisz, w kaskach sa, nawet dobrze nie rozpoznasz. zatrzyma Ci się przed maską najedziesz, zadzwoni na policję zrobią taką awanturę, że jeszcze Ci prawko zatrzymają.
Masz 20 zeznań vs to co mówisz ty. Nawet jak masz kamerkę
Gdzie są konfitury i inna patologiczna swołocz?
Gdzie lewactwo i aktywiszcza od wyzywania od najgorszych za 3 sekundy stania na chodniku?
Będzie marsz milczenia i zasieki na DDRach, masowe łapanki robione przez milicję i zakaz wjazdu dla rowerów starszych niż 3 lata? xD
Czy tyle to nie i jak zwykle święte krowy promowane przez lewactwo
to nie były zawody
@vandrash:
W przypadku samochodu można zgłosić wykroczenie udostępniając nagranie i podając numer rejestracyjny. Rowery nie mają takich numerów.