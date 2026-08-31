No ale to jest zupełnie wyjątkowa sytuacja. Im się ten przejazd po pasach po prostu należał !!1!!!

Gdzie są konfitury i inna patologiczna swołocz?

Gdzie lewactwo i aktywiszcza od wyzywania od najgorszych za 3 sekundy stania na chodniku?

Będzie marsz milczenia i zasieki na DDRach, masowe łapanki robione przez milicję i zakaz wjazdu dla rowerów starszych niż 3 lata? xD

Czy tyle to nie i jak zwykle święte krowy promowane przez lewactwo Pokaż całość