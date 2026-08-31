Swego czasu zatrudniłem się u pewnego pracodawcy, który jako jedyny w miasteczku miał open spejsa na biurze. Duża hala z wysokim dachem i wieelkie boksy z wysokimi ściankami, gdzie trzeba było podejść do ścianki i stanąć na paluchach żeby komuś zaglądnąć. Świetnie się tam pracowało, pomimo otwartego było bardzo uczciwie z akustyka i prywatnościami rozmow. Szła robota jak szatan. Dobrze to wspominam. Obecnie korporacja z biurkami jak na grzędzie.

I paradoksalnie rozmowy Pokaż całość