"Chaos, krzyki, masakra". Open space był kiedyś rewolucją, dziś jest zmorą
Wydawać by się mogło, że open space to przepis na dobrą współpracę i wymianę pomysłów. Badania wskazują jednak, że ludzie w open space częściej zamykają się w sobie, zamiast rozmawiać twarzą w twarz. Do tego skarżą się na hałas i brak prywatności.Zoyav
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 54
- Odpowiedz
Komentarze (54)
najlepsze
Cóż, praca zdalna powinna być niżej opodatkowana.
@real_scoria: Open space nie jest dla pracownika tylko dla pracodawcy. W takich warunkach trudniej jest przeglądać wykop cały dzień bo nie wiesz kto stoi za tobą... w takich warunkach można też zmieścić o wiele więcej ludzi na takiej samej
Zawsze było zmorą. Chodziło tylko o upchnięcie jak największej liczby niewolników.
I paradoksalnie rozmowy
Aż dziw, że gdzieś między grzędami upchnęli takie szafki ( ͡° ͜ʖ ͡°)