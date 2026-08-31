Cersanit od kilku lat klepie już takie g---o że szkoda gadać. W cenie płytek tych Januszy mamy naprawdę dobre włoskie płytki, które mają niesamowitą właściwość w porównaniu do Cersanitu….sa proste. Za te ich gowno produkty to majster powinien doliczać +50% bo położyć to nawet klasy a, równo to wyczyn na maiare trzeciego miejsca w euro naszych koparzy piłki