Ceramiczny gigant z Polski zwolni prawie 500 osób
Aż 487 osób zamierza zwolnić firma Cersanit z Kielc - potwierdza WP Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie. Proces wręczania wypowiedzeń ma potrwać do końca jesieni i obejmie osoby pracujące w zakładach zlokalizowanych właśnie w Krasnymstawie, a także w Starachowicach, Opocznie, Radomiu oraz WałbrzycWirtualnaPolska
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Komentarze (23)
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@abcgggggggggggggggggggggggggggggggg: To jedno. Jako konsument sprawdzający pochodzenie produktu dodam jeszcze dostępność. O ile Cersanit jako tako kupisz wszędzie różne modele o tyle np. płytki z Opoczna to najczęściej słaba dostępność co ładniejszych wyrobów.
Niby jest w trzech sieciach, niby ci sprzedadzą ale potem trzeba anulować bo jednak nie mają takiej ilości- produkcja
Na szczęście pojawił się PUP i przeprowadził
Dziwne co? Wlosi maja drozszy prad, wyższe koszty pracownika
@Magowie0gniaEnjoyer: XD od 15 lat podstawową inwestycją w tym kraju jest beton a ten ma czelność pisać, że "ludzie coraz mniej budują i remontują".
https://bdl.stat.gov.pl/bdl/metadane/cechy/3824
@Magowie0gniaEnjoyer: Rodzime firmy nie znają pojęcia inwestycji w innowacyjność, więc niech giną.